'100 bin öğrenci ile üniversite yönetilmez'

Üniversite sıralaması yapan merkezlerden biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, bazı üniversitelerin bölünmesini sağlayacak ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı değerlendirdi.

Dünya genelinde bazı üniversitelerin öğrenci sayısına ilişkin bilgiler veren Ural Akbulut, ABD'deki MIT'te toplam 11 bin kişinin öğrenim gördüğünü, bunların 7 bininin lisans üstü, 4 bininin ise lisans öğrencisi olduğunu anlattı.

"FRANSA'DA ESKİDEN BÜYÜK ÜNİVERSİTELER BÖLÜNDÜ"

Yine ABD'deki Harvard Üniversitesinin ise öğrenci sayısının 22 bin dolayında olduğunu, bunun 17 binin lisans üstü, 5 bininin ise lisans öğrencisi altını çizen akademsiyen Ural Akbulut, "Harvard ve MIT'nin öğrenci sayısına ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer almasına bakılırsa bunun bir anlamı var. Dünya genelindeki trend de üniversitelerin çok büyümesine izin verilmemesi yönünde. Fransa'da eskiden büyük üniversiteler bölündü" dedi.

"ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİNİ DESTEKLİYORUM"

Ural Akbulut, "Üniversitelerin bölünmesini destekliyorum. 100 bin öğrenci ile üniversite yönetilemez. Bölünecek bazı üniversitelerin öğrenci sayısının bu rakamlara ulaştığını, bunun yönetilmesinin çok zor bir durum yaratıyor. Dünyadaki örnekleri de incelediğimizde, üniversitelerin yönetilmesinde ideal öğrenci sayısının 20-25 bin olduğunu düşünüyorum.

Bir üniversitenin öğrencisi 50 bin, 100 bin gibi rakamlara ulaşmışsa bu üniversitenin yönetiminin oldukça zor olduğu ortadadır. Bu yönetmek değil, kendi haline bırakmaktır. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünya ile yarışa girip iyi yerlere ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki küçülmeleri gerekir, daha doğrusu bu kadar büyütülmemeleri gerekir" şeklinde konuştu.