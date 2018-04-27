taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.132
USD
4,0492
EURO
4,8886
ALTIN
171,69
PETR
74,5600

'100 bin öğrenci ile üniversite yönetilmez'

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, "Üniversitelerin bölünmesini destekliyorum. 100 bin öğrenci ile üniversite yönetilemez" dedi.

AA | 27.04.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Eğitim
'100 bin öğrenci ile üniversite yönetilmez'

Üniversite sıralaması yapan merkezlerden biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, bazı üniversitelerin bölünmesini sağlayacak ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı değerlendirdi.

'100 bin öğrenci ile üniversite yönetilmez'

Dünya genelinde bazı üniversitelerin öğrenci sayısına ilişkin bilgiler veren Ural Akbulut, ABD'deki MIT'te toplam 11 bin kişinin öğrenim gördüğünü, bunların 7 bininin lisans üstü, 4 bininin ise lisans öğrencisi olduğunu anlattı.

"FRANSA'DA ESKİDEN BÜYÜK ÜNİVERSİTELER BÖLÜNDÜ"

Yine ABD'deki Harvard Üniversitesinin ise öğrenci sayısının 22 bin dolayında olduğunu, bunun 17 binin lisans üstü, 5 bininin ise lisans öğrencisi altını çizen akademsiyen Ural Akbulut, "Harvard ve MIT'nin öğrenci sayısına ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer almasına bakılırsa bunun bir anlamı var. Dünya genelindeki trend de üniversitelerin çok büyümesine izin verilmemesi yönünde. Fransa'da eskiden büyük üniversiteler bölündü" dedi.

'100 bin öğrenci ile üniversite yönetilmez'

"ÜNİVERSİTELERİN BÖLÜNMESİNİ DESTEKLİYORUM"

Ural Akbulut, "Üniversitelerin bölünmesini destekliyorum. 100 bin öğrenci ile üniversite yönetilemez. Bölünecek bazı üniversitelerin öğrenci sayısının bu rakamlara ulaştığını, bunun yönetilmesinin çok zor bir durum yaratıyor. Dünyadaki örnekleri de incelediğimizde, üniversitelerin yönetilmesinde ideal öğrenci sayısının 20-25 bin olduğunu düşünüyorum.

Bir üniversitenin öğrencisi 50 bin, 100 bin gibi rakamlara ulaşmışsa bu üniversitenin yönetiminin oldukça zor olduğu ortadadır. Bu yönetmek değil, kendi haline bırakmaktır. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünya ile yarışa girip iyi yerlere ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki küçülmeleri gerekir, daha doğrusu bu kadar büyütülmemeleri gerekir" şeklinde konuştu.

'100 bin öğrenci ile üniversite yönetilmez'

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bakan Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok derslik açığının Doğu'da olduğu eleştirilerine cevap verdi. Yılmaz, "İstanbul sürekli göç alıyor ve en büyük derslik açığımız hâlâ İstanbul'da" dedi.
Türk Telekom Türkiye'ye teknolojiyi öğretiyor
Eğitim tırı ile Türkiye'yi gezen Türk Telekom, kadınlara sosyal medya kullanımında, sağlık uygulamalarından internet güvenliğine kadar teknoloji eğitimi veriyor.
ÖSYM'den adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adayların güncelleme yapmaları için herhangi bir sınava başvuru şartı kaldırıldı.
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 6 Mayıs'ta yapılacak 2018-ALES İlkbahar Dönemi sınava giriş belgelerini erişime açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

552
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

94
CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

99
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

232
Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

510
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

345
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM