taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8665
EURO
4,5033
ALTIN
159,76
PETR
63,7200

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 110.473,12 puandan başladı.

10.11.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

S

Açılışta BIST 100 endeksi 226,66 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,04 ile orman, kağıt, basım, en fazla gerileyen ise yüzde 0,22 ile inşaat oldu.

TEPKİ ALIMLARI BİR MİKTAR TELAFİ SAĞLADI

Dün yükselen petrol fiyatları ve azalan risk iştahının etkisiyle 109.919,46 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 110.246,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD vergi reformuna ilişkin belirsizliklerden negatif etkilendiğini belirterek, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

108 BİNE GERİLEYEBİLİR

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.500 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 108.700 desteğinin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, 112.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 63,80 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 63,80 dolarda yatay seyrediyor.
Altının gramı güne düşüşle başladı
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi.
Boydak Holding son bir yılda büyüme rekoru kırdı
Furniture İstanbul'un yıldızı İstikbal, Bellona ve Mondi markalarıyla Boydak Holding oldu.
AB Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 5,3'e, 2018 için de yüzde 3,3'den yüzde 4’e çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

4
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

35
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

148
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

60
Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

56
HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

87
Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM