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100 günlük programda sanayide 4 bin kişiye istihdam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük programda yer alan sanayi hamlesiyle 4 bin 414 kişi istihdam edilecek, 1,2 milyar dolarlık katkı sağlanacak.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 19:23..
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100 günlük programda sanayide 4 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük programın da detayları gelmeye devam ediyor.

SANAYİDE BÜYÜK ATILIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından görsel paylaşarak; kurulacak yeni fabrikaları duyurdu.

Bakan Varank tweetine şu notu da düştü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 Milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz."

100 günlük programda sanayide 4 bin kişiye istihdam

100 günlük programda sanayide 4 bin kişiye istihdam

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