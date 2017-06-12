100 milyon olan zeytin ağacı sayısı 172 milyona çıktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Gümüşova ilçe teşkilatınca belediye kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, referandum sonrasında büyük emeklerle hazırladıkları ve ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren "Üretim Reform Paketi"nin Meclis komisyonlarından geçmesini sağladıklarını söyledi.

"ZEYTİNLİK KARŞITI BİR KANUN GİBİ BİR HAVA OLUŞTU"

Muhalefet partilerinin bazı milletvekilleri ve bazı medya organlarının tasarıyı sabote ettiklerini anlatan Özlü, "Sanki, bizler zeytinlik karşıtı bir kanun çıkaracakmışız gibi bir hava oluştu. Bugün de bir büyük gazetenin manşetinde gördüm, 'Zeytinlik Gelinleri' diye bir manşet atmışlar. Nedir veya ne demektir, nedir zeytinlik gelinleri? Neyi ima ediyorsunuz, ne istiyorsunuz, neyi söylemek istiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

AK PARTİ DÖNEMİNDE 72 MİLYON ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ

AK Parti döneminde 72 milyon zeytin ağacı dikildiğini hatırlatan Özlü, şöyle devam etti: "Türkiye'de yaklaşık 100 milyon olan zeytin ağacı sayısını 172 milyona çıkardık. Teşekkür edilmesi gereken bir siyasi kadroyuz. Bu siyasi kadroya, sanki zeytinlikleri yok edecekmiş gibi davranmak, gerçekten iyi niyetle bağdaşan bir tutum değil. Dolayısıyla zeytinlik gelinleri ve başka birtakım imalar gerçekten bizi üzüyor. Bunlar gerçekten iyi niyetle bağdaşan manşetler değil, kusura bakmasınlar. Teşekkür edilmesi gereken bir siyasi kadro var, maalesef bu siyasi kadroya karşı birtakım imalarda bulunmak, birtakım merkezlere mesajlar göndermek, atıflar yapmak, onları uyandırma yönünde gayretler sarf etmek gerçekten hiç yakışmıyor.

"TÜRKİYE'NİN HAMLE YAPMASINI İSTEMEYEN ÇEVRELER..."

Bugüne kadar Türkiye'deki zeytinlik sahalarının, nasıl verimlerini arttırılması, daha da geliştirilmesi yönünde bu çevrelerden bana hiç bir öneri gelmedi. Bir Allah'ın kulu çıksın da rapor getirsin, 'Türkiye'deki zeytinlik sahaları şu şekilde geliştirilir.' veya 'Verim şu şekilde arttırılır.' desin. Bunların tek derdi 'Aman dokunmayın, durun, kıpırdamayın, hiçbir şey yapmayın.' Bunlar Türkiye'yi tutmaya çalışan, Türkiye'nin hamle yapmasını, sıçramasını istemeyen çevrelerdir. Maalesef insanların temiz duygularını kullanma yönünde gayret sarf ediyorlar."