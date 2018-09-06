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Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

Yapımı 5 yıldır devam eden Çamlıca Camii’nde artık sona yaklaşıldı. Cami içine halı sermeye kısa bir süre kalırken, caminin son hali havadan görüntülendi.

İHA | 06.09.2018 - 17:05..
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Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

İstanbul'un en büyük yapılarından biri olacak olan Çamlıca Camii inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2013 yılında yapımına başlanan cami artık halıları serilecek duruma geldi.

Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

ÇALIŞMALAR İTİNA İLE YAPILIYOR

Caminin içi ve dış aydınlatmalarının tamamlandığı görülürken, işçilerin itina ile emek sarf ettikleri gözlendi.

Çamlıca Camii inşaatında son durum İZLE

"ÖNEMLİ OLAN HALI SERMEK"

Cami hakkında bilgi veren İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Halı sermeye bir adım kaldı. Birkaç hafta içerisinde halılarımızı sereceğiz. Camimizin içerisindeki rutüşları yapıyoruz. Kenarda köşede eksik kalmış ufak tefek işleri toparlıyoruz. Çok ciddi anlamda bir temizlik yapıyoruz. Camimizin içi yaklaşık 350 bin metreküp hacminde. Temizlik işi bittikten sonra kapılarımız, pencere kepenklerimiz takılıyor. Bizim için önemli olan halı sermeye başlamak. Halı sermeye başlamak bu iş bitiyor anlamına geliyor diyebiliriz." dedi.

Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

"AÇILIŞ MERASİMİ YAPILACAKTIR"

Ayrıca Külünk, "Maksat projeyi hizmete almaksa bunun için mutlaka bir açılış merasimi yapılacaktır. Biz sayın Cumnurbaşkanımıza arz ettiğimiz gibi projenin tamamını caminin de içerisinde bulunduğu müze, sanat galerisi, konferans salonu, kütüphane, sanat atölyeleri ve otopark gibi işlerimizin tamamını bitirdikten sonra biz bitirdik diyeceğiz ve kendilerini uygun bulacağı bir tarihte camimizin içerinde bulunduğu külliyemizin açılışını inşallah ülkemiz insanıyla yapmış olacağız” diye konuştu.

Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan caminin son durumu içinden ve dışından havadan görüntülendi. Görüntülerde caminin iç kısmının bittiği, süslemelerin de seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturduğu görülüyor. İskelelerin kalktığı görülürken, dış kısımda da çalışmaların büyük oranda bittiği görülüyor.

Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

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