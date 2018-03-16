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Haldun Taner Müze Evi 103. yaş gününde açılıyor

Kadıköy Belediyesi, tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103. yaş gününde Haldun Taner Müze Evi’ni açıyor.

Özel Haber | 16.03.2018 - 10:17..
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haldun taner

Bugün sanat ve edebiyat dünyasının özel isimlerinden Haldun Taner'in 103. yaş günü. Usta yazarın eserlerinin sergileneceği Haldun Taner Müze Evi’nde tiyatro dünyasına yeni eserler katılmasını sağlayacak kurs ve seminerler de gerçekleştirilecek.

Haldun Taner Müze Evi 103. yaş gününde açılıyor

BUGÜN AÇILIYOR

Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde bulunan ikinci derece tarihi eser olan bina restorasyonu yapılarak Müze Evi haline getirildi.

Haldun Taner Müze Evi, 16 Mart Cuma günü saat 15.00’de büyük yazarın eşi Demet Taner, dostları, Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköylülerin katılımıyla açılacak.

Haldun Taner Müze Evi 103. yaş gününde açılıyor

GENÇ YAZARLARA TEŞVİK

Tarihi binada büyük edebiyatçı ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in anısını yaşatacak şahsi eşyaları ve yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar yer alacak.

Tiyatro yazarlığı alanında Türk Tiyatrosu’nun ihtiyacı olan oyunların yazılması için özellikle genç yazarların teşvik edileceği Haldun Taner Müze Evi’nde dönemsel hikaye ve oyun yazarlığı kursları düzenlenecek.

Haldun Taner Müze Evi’nin bir başka projesi de HaldunTaner Müze Evi Genç Yazarlar Arşiv/Kitaplığı.Müze Evi bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunlarından oluşturulacak kitaplık kurulacak.

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