11. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Çorlu'da inşaatın 11. katında çalışan Hasan Korkmaz bir anlık dengesini kaybederek aşağıya düştü.
HEMEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Tekirdağ- Çorlu yolu üzerinde bulunan inşaatta çalışan işçilerden Hasan Korkmaz 11. katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerinde bulunan işçiler hemen ambulansa haber verdi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.