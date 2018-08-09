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Çorlu'da inşaatın 11. katında çalışan Hasan Korkmaz bir anlık dengesini kaybederek aşağıya düştü.

HEMEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Tekirdağ- Çorlu yolu üzerinde bulunan inşaatta çalışan işçilerden Hasan Korkmaz 11. katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerinde bulunan işçiler hemen ambulansa haber verdi.

11. kattan düşen işçi ağır yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.

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