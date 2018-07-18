11 motosiklet çalan firari yakalandı

Bu nasıl plaj: Meksika Marieta

1 Bedelli askerlikte 25 gün şartının kalkması da yakın Bedelli askerlikte Meclis'e sunulan 25 gün askerlik şartının da kalkması için CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım teklif sundu.

2 Laboratuvarda üretilen et 2021'e hazırlanıyor Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon avro (8,8 milyon dolar) fon aldı.

3 Yaşlı adamın hoverboard keyfi Afyonkarahisar’da elektrikli kaykay ile görüntülenen yaşlı adamın videosu görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

4 Taylandlı çocuklar ilk kez kameralar karşısında Tayland'da bir mağarada günlerce mahsur kaldıktan sonra geçen hafta kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri hastaneden taburcu edildikten sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

5 ABD’de konut başlangıçları Haziran’da 9 ayın en düşüğünde ABD'de konut başlangıçları haziran ayında yüzde 12'lik bir düşüş kaydetti.

6 Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül evlendi Eylül 2016’da hayatını kaybeden Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül, Canberk Akkaya ile dünyaevine girdi.