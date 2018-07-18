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11 motosiklet çalan firari yakalandı

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi 25 yaşındaki M.B., polisin takibi sonunda çaldığı motosikletle yakalandı.

DHA | 18.07.2018 - 15:35..
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Kent merkezinde son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların yaşandığı semtlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

FİRARİ, ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI

Yapılan incelemede motosiklet hırsızlığına karıştığı saptanan cezaevi firarisi M.B.'nin kimliği tespit edildi. Dede Osman Mahallesi'nde devriye gezen polis, çalıntı motosikletle gezen M.B.'yi yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

11 motosiklet çalan firari yakalandı

11 MOTOSİKLET ÇALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan ve 11 motosiklet hırsızlığı ile kapkaç yaptığı öğrenilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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