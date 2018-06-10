11 yaşında 2 çocuk serinlemek isterken boğuldu

11 yaşındaki Leyla Yaren Özpolat ve 11 yaşındaki Arda Temel ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde serinlemek için denize girdi.

11 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

İsmi henüz öğrenilemeyen çocuğun, bir süre sonra arkadaşlarının suda kaybolduğunu söyleyerek çevredekilerden yardım istemesi üzerine, durum polise bildirildi.

Bölgeye gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Özpolat ve Temel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özpolat ve Temel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaşan ismi öğrenilemeyen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.