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11 yaşındaki kayıp Muhammet'ten müjdeli haber

Fatih'te oturan ve perşembe akşamı kaybolan Muhammet Usuk, Şirinevler'de bulundu.

27.10.2017 - 23:59
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5 kardeşten ortancası olan Oruç Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Usuk dün okuldan çıktıktan sonra evine gelerek çantasını bıraktı. Muhammet daha sonra saat 15.00 sıralarında kahvehanedeki babasının yanına giderek 5 lira harçlık aldı.  Babasının yanından ayrılarak arkadaşlarının yanına giden Muhammet Usuk kayıplara karıştı. Muhammet'in akşam eve gelmemesi üzerine anne ve babası polise başvurdu.

11 yaşındaki kayıp Muhammet'ten müjdeli haber

AKSARAY METRO ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

11 yaşındaki Muhammet en son arkadaşları tarafından Aksaray Metro istasyonun çevresinde görüldü. Muhammet'in bu bölgede kaybolmadan önceki görüntüleri de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

11 yaşındaki kayıp Muhammet'ten müjdeli haber

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Mutlu haber 32 saat sonra geldi. Muhammet bugün 23.00 sıralarında Şirinevler'de bir sokakta 2 kişi tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

11 yaşındaki kayıp Muhammet'ten müjdeli haber

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