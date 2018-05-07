11 yaşındaki Sudenaz'ın bebek örme sanatı

Halk Eğitim Merkezi ile ablasının aracılığıyla tanışan Sudenaz Özçelik, kısa zamanda merkezin maskotu haline geldi. Okuldan arta kalan zamanlarını merkezde geçiren Özçelik, birbirinden renkli bebekler örüyor.

TURSİTLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Harput Ekrem Uzel Ortaokulu'nda okuyan ve derslerinde de başarılı olan Sudenaz Özçelik, yaptığı amigurumi bebekleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Özçelik'in el emeğiyle şiş ve tığla yaptığı, içini elyafla doldurduğu örgü bebekleri beğeniliyor.

"BEBEKLERİN KİMİN YAPTIĞINI SORUYORLAR"

Sudenaz Özçelik, "Okuldan çıktığım zaman Halk Eğitim Merkezi'ne geliyorum. Burada derslerimi yapıyorum. Ondan sonra örgüye başlıyorum. Yaptığım bebekleri sergi masamıza seriyoruz. Gelen misafirlerimiz bebekleri beğeniyor. Gelen turistler bebeklerimizi alıyor. Bebeklerin kimin yaptığını soruyorlar ben de onlara anlatıyorum" dedi.





BOŞ ZAMANLARINDA BEBEK ÖRÜYOR

Farklı renkte bebekler ördüğünü ifade eden Sudenaz Özçelik, başta zorlandığını ama öğretmeninin desteği ve kendi çabasıyla bebek yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Boş zamanda oturmak veya oynamak yerine burada bebek ördüğünü anlatan Özçelik, ileride öğretmen olmak istediğini, maddi imkanı iyi olmayan kadınlara yönelik çalışma yapmak istediğini dile getirdi.

AMİGURUMU NEDİR

Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına amigurumi deniliyor. Kökeni Japonca olan sözcük, Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış.

