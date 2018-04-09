11 yaşındaki Taha'ya kitap dayanmıyor

Sınıf öğretmeninin teşviki ile kitap okuma alışkanlığı kazanan Taha Burak Dursun, ailesi kendisine kitap yetiştiremeyince kayıt olduğu Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinin son 3 yıldır en fazla kitap okuyan üyesi oldu.

KÜTÜPHANENİN EN FAZLA KİTAP OKUYAN ÜYESİ

11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Taha Burak, ilkokul 3’üncü sınıfta öğretmeninin teşviki ile başladığı kitap okuma serüvenini 52., 53. ve 54. Kütüphane Haftalarında Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinin en fazla kitap okuyan üyesi olarak taçlandırdı.

Maddi imkansızlıklardan okuyamayan ilkokul mezunu babası ve ortaokul mezunu annesinin sürekli desteklediği Taha Burak'ın en büyük arzusu büyüyünce bilim adamı olmak.

"BİLİMLE UĞRAŞMAK İSTİYORUM"

224 kitap ile en fazla kitap okuyan üyeler arasında yer alarak ödüllendirilen Taha Burak Dursun, "Önce okuldaki öğretmenimizin getirdiği kitapları okumaya başladım. Evde kitap okumaya başladım. Annem kitaba para yetiştiremeyince kütüphaneye yazdırdı beni. Bir gün kütüphaneden bana birinci olduğumu söylediler.





Sonraki yıl tekrar kütüphaneden en fazla kitap alan kişi oldum. Uzay üzerine daha çok merakım var ve uzayı anlatan kitaplar okuyorum. Bilim kitapları dışında en fazla tarih kitabı okuyorum, gezi kitapları da okuyorum Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi gibi. Büyüyünce bilimle uğraşmak istiyorum." dedi.



