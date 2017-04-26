ABD, Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Lakenheath Hava Üssü'nden Estonya’nın Amari Hava Üssü'ne konuşlandırılmak üzere 2 adet F-35 savaş uçağı ile 20 havacı personelin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

"MEVCUT OLAYLARLA İLGİSİ YOK"

Beşinci nesil yeni savaş uçaklarının Avrupa’daki ilk eğitimlerine katılacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuşlandırma bir süredir planlanıyordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve Estonyalı müttefiklerimizle işbirliği içinde yürütülüyor. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza ABD’nin bölgedeki barış ve istikrara olan vaadi konusunda güvence verirken F-35A uçaklarının da Avrupa sahasını tanımasını sağlayacaktır.”

Söz konusu uçakların 15 Nisan’da İngiltere’ye gönderildiği belirtilen açıklamada uçakların hem müttefik kuvvetleri hem de ABD unsurları ile birlikte tatbikatlara katılacağı vurgulandı.