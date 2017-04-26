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ABD, Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

ABD Hava Kuvvetleri, iki adet F-35 tipi savaş uçağını Estonya’ya konuşlandırdığını duyurdu.

26.04.2017 - 09:53
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Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Lakenheath Hava Üssü'nden Estonya’nın Amari Hava Üssü'ne konuşlandırılmak üzere 2 adet F-35 savaş uçağı ile 20 havacı personelin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

"MEVCUT OLAYLARLA İLGİSİ YOK"

Beşinci nesil yeni savaş uçaklarının Avrupa’daki ilk eğitimlerine katılacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuşlandırma bir süredir planlanıyordu, mevcut olaylarla ilgisi yok ve Estonyalı müttefiklerimizle işbirliği içinde yürütülüyor. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza ABD’nin bölgedeki barış ve istikrara olan vaadi konusunda güvence verirken F-35A uçaklarının da Avrupa sahasını tanımasını sağlayacaktır.”

Söz konusu uçakların 15 Nisan’da İngiltere’ye gönderildiği belirtilen açıklamada uçakların hem müttefik kuvvetleri hem de ABD unsurları ile birlikte tatbikatlara katılacağı vurgulandı.

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