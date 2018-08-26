taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.009
Euro
6.9806
Altın
1205.985
Borsa
90185.99

Bayram tatili kan gölüne döndü

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Türkiye, tatil boyunca gelen kaza haberleriyle kan ağladı. Yaşanan trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti.

AA | 26.08.2018 - 23:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bayram tatili kan gölüne döndü

17 Ağustos'ta mesai bitimiyle 9 günlük tatil başladı. Bayram tatili nedeniyle yapılan seyahatlerin bir kısmız gözyaşıyla sonuçlandı. Şehir içleri ve uzun yollarda yüzden fazla trafik kazası meydana geldi.

Bayram tatili kan gölüne döndü

859 YARALI VAR

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden tatilin son günü olan 26 Ağustos saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı.

Bingöl'de 22 Ağustos'ta 8 kişinin ve Erzincan'da 25 Ağustos'ta 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile bayramdaki diğer ölümlü kazalar, yürek yaktı.

Bayram tatili kan gölüne döndü

KAZALAR SON GÜN DE DEVAM ETTİ

Son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, yaralanan 75 kişi hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü öldü.

Bayram tatili kan gölüne döndü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muğla Datça'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

128
Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

258
Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği

Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği

100
Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

131
Loris Karius kontrolden geçti

Loris Karius kontrolden geçti

98
Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

124
Salda Gölü çevresinde çöp kirliliği

Salda Gölü çevresinde çöp kirliliği

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM