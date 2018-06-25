Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
EINSTEIN AFORİZMALAR
Tüm hayatın bir mucize olduğuna inanan ve buradan ilham alarak hayatı ve evreni açıklamaya koyulan bir fizikçi… Einstein’ın düşünceleri ve çalışmaları bugün bile bilim dünyasını etkilemeye devam ediyor...
Einstein Aforizmalar
Albert Einstein
Çev.: Doğukan Bal
Zeplin Kitap
S.: 192
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JÜPİTER KAÇ LİRA
Jüpiter Kaç Lira?, Metin Fidan’ın aynı keyifli dilini kullandığı ve çok daha özgürce düşünerek yazdığı ilk mizah öykülerinden oluşuyor.
Jüpiter Kaç Lira
Metin Fidan
Karakarga Yay.
S.: 280
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KAPAN
Polisiyenin usta kalemi Osman Aysu'dan çarpıcı bir polisiye daha...
Kapan
Osman Aysu
Ephesus Yay.
S.: 496
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İNTİHARIN TARİHİ
Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyette intiharın kişisel, siyasal ve toplumsal anlamını sorguluyor. Siyasi iktidarların ve toplumun kınamadan acımaya varan ama her halükârda savaşılması gereken bir musibet olarak gördüğü intiharın gerçek ve kurgu dünyasındaki izi sürülürken mümkün olduğu ölçüde müntehirin sesinin de dinlenmesine dikkat ediliyor. Zira bugün olduğu gibi geçmişte de müntehir, intiharın insanın özel hayatını ve işini tehlikeye sokabilecek bir skandal sayılabildiğinin farkında olduğundan konuşmaya hiç de istekli değildir...
İntiharın Tarihi
Rüya Kılıç
Kitap Yay.
S.: 125
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ZOKA
Chuck Palahniuk yetişkinlere özel yeni hikâyelerden oluşan muzır bir boyama kitabı ile karşınızda. Çizgi roman dünyasının en heyecan verici sanatçılarının çizimleriyle: Lee Bermejo, Kirbi Fagan, Duncan Fegredo, Tony Puryear, Alise Gluškova, Marc Scheff, Steve Morris, Joëlle Jones.
Zoka - Renklendirmeniz İçin Muzır Hikayeler
Chuck Palahniuk
Çev.: Funda Uncu
Ayrıntı Yay.
S.: 152
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DİABOLİK YAZ
1967 yazı, gizli ajanlar, babalar ve oğullar, ilk aşklar, başı dertte bir genç kız ve kötülüğün timsali maske… Kötülüğün maskesi bir silüetten ötekine geçer, içinde vücut bulabileceği uygun bir aktör arar…
Diabolik Yaz
Thierry Smolderen
Çev.: Ekin Uşaklı
Aylak Kitap
S.: 168
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DÜŞLER BAHÇESİ
En güzel oyunlar Düşler Bahçesi’nde oynanır. Yeter ki hayal kurmak isteyelim.
Düşler Bahçesi
Libby Hathorn, Gaye Chapman
Çev.: N. Beyza Elgin
1001 Çiçek
S.: 36
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BEBEĞİM BÜYÜRKEN
Bu kitapta çocuklarınızın ilk yılları için ‘üç adımlı’ kolay bir yaklaşım bulacaksınız. Kendi ebeveynlik modelinizi nasıl tanımlayacağınızı, çocuğunuzun ne düşündüğünü, bunun ne anlama geldiğini ve bu bilgiyi etkili kararlar almak için nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
Bebeğim Büyürken
Claire Lerner, Amy Laura Dombro
Çev.: Şirin Aydıner, Esra Üçok
Sola Unitas Yay.
S.: 184
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KOCAM
Bu kitap evli veya değil, ilişki yaşayan tüm kadınlar için yazıldı. Kadın-erkek ilişkilerinin dinamiklerini öğrenmek, evliliğin bir erkek için ne anlama geldiğini daha iyi anlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Kocam
Andrew G. Marshall
Çev.: Berkin Kirmit
Tara Kitap
S.: 288
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Damla Karakuş