Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

EINSTEIN AFORİZMALAR

Tüm hayatın bir mucize olduğuna inanan ve buradan ilham alarak hayatı ve evreni açıklamaya koyulan bir fizikçi… Einstein’ın düşünceleri ve çalışmaları bugün bile bilim dünyasını etkilemeye devam ediyor...

Einstein Aforizmalar

Albert Einstein

Çev.: Doğukan Bal

Zeplin Kitap

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

JÜPİTER KAÇ LİRA

Jüpiter Kaç Lira?, Metin Fidan’ın aynı keyifli dilini kullandığı ve çok daha özgürce düşünerek yazdığı ilk mizah öykülerinden oluşuyor.

Jüpiter Kaç Lira

Metin Fidan

Karakarga Yay.

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KAPAN

Polisiyenin usta kalemi Osman Aysu'dan çarpıcı bir polisiye daha...



Kapan

Osman Aysu

Ephesus Yay.

S.: 496

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

İNTİHARIN TARİHİ

Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyette intiharın kişisel, siyasal ve toplumsal anlamını sorguluyor. Siyasi iktidarların ve toplumun kınamadan acımaya varan ama her halükârda savaşılması gereken bir musibet olarak gördüğü intiharın gerçek ve kurgu dünyasındaki izi sürülürken mümkün olduğu ölçüde müntehirin sesinin de dinlenmesine dikkat ediliyor. Zira bugün olduğu gibi geçmişte de müntehir, intiharın insanın özel hayatını ve işini tehlikeye sokabilecek bir skandal sayılabildiğinin farkında olduğundan konuşmaya hiç de istekli değildir...

İntiharın Tarihi

Rüya Kılıç

Kitap Yay.

S.: 125

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ZOKA

Chuck Palahniuk yetişkinlere özel yeni hikâyelerden oluşan muzır bir boyama kitabı ile karşınızda. Çizgi roman dünyasının en heyecan verici sanatçılarının çizimleriyle: Lee Bermejo, Kirbi Fagan, Duncan Fegredo, Tony Puryear, Alise Gluškova, Marc Scheff, Steve Morris, Joëlle Jones.

Zoka - Renklendirmeniz İçin Muzır Hikayeler

Chuck Palahniuk

Çev.: Funda Uncu

Ayrıntı Yay.

S.: 152

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DİABOLİK YAZ

1967 yazı, gizli ajanlar, babalar ve oğullar, ilk aşklar, başı dertte bir genç kız ve kötülüğün timsali maske… Kötülüğün maskesi bir silüetten ötekine geçer, içinde vücut bulabileceği uygun bir aktör arar…

Diabolik Yaz

Thierry Smolderen

Çev.: Ekin Uşaklı

Aylak Kitap

S.: 168

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DÜŞLER BAHÇESİ

En güzel oyunlar Düşler Bahçesi’nde oynanır. Yeter ki hayal kurmak isteyelim.

Düşler Bahçesi

Libby Hathorn, Gaye Chapman

Çev.: N. Beyza Elgin

1001 Çiçek

S.: 36

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BEBEĞİM BÜYÜRKEN

Bu kitapta çocuklarınızın ilk yılları için ‘üç adımlı’ kolay bir yaklaşım bulacaksınız. Kendi ebeveynlik modelinizi nasıl tanımlayacağınızı, çocuğunuzun ne düşündüğünü, bunun ne anlama geldiğini ve bu bilgiyi etkili kararlar almak için nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Bebeğim Büyürken

Claire Lerner, Amy Laura Dombro

Çev.: Şirin Aydıner, Esra Üçok

Sola Unitas Yay.



S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KOCAM

Bu kitap evli veya değil, ilişki yaşayan tüm kadınlar için yazıldı. Kadın-erkek ilişkilerinin dinamiklerini öğrenmek, evliliğin bir erkek için ne anlama geldiğini daha iyi anlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Kocam

Andrew G. Marshall

Çev.: Berkin Kirmit

Tara Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]