118 yıllık tarihi saat kulesi restore ediliyor

Elazığ’ın Maden ilçesine Sultan 2. Abdulhamid tarafından 1899 yılında yaptırılan tarihi saat kulesinin restore çalışmaları başladı.

RESTORASYON 3 AY SÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 ay içinde saat kulesinin tekrar eski görünümüne kavuşması bekleniyor.

1899'DA YAPILMIŞ

Maden ilçesinin kuruluşunun milattan önce 2000 yıllara dayandığını belirten Kaymakam Ömer Büyükergene, “Maden ilçemiz Osmanlı dönemindeki varlığını 1854 yılında Türkiye’deki 2. belediyenin kurulması ile beraber göstermiştir. İlçemizde bazı tarihi eserler yer almaktadır. Bunlardan birisi 1762 yılında yapılan tarihi hükümet konağımız diğeri ise 1899 yılında yapılan tarihi saat kulesidir. Tarihi saat kulemiz kesme taş ve yığma tuğla ile Sultan 2. Abdulhamid’in tahta çıkışının 25. yılına binaen yapılmıştır. Aynı yapının Türkiye’de iki örneği var. Birisi İzmir’de ve diğeri ise Maden ilçemizdedir.” dedi.

"TAŞ ARAMAK VAKİT KAYBETTİRDİ"

Yıllar geçtikçe tarihi saat kulesinde tahribatlar oluşmaya başladığını dile getiren Büyükergene, “İlçemizde yer alan 2 tarihi yapının eski haline kavuşturulması için yıllardır yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız neticesinde 2017 yılında tarihi saat kulemizin restore çalışmaları başladı. Yapılan çalışma ile binanın iç ile dış kısmı tamir ve tadilattan geçirilecek. Daha sonra kulemizin kubbe kısmı tamir edilip tarihi görümüne kavuşturulacaktır. Çalışmalar 3 aylık bir zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. Çalışmalar devam ederken bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Örneğin binanın içindeki taşın kendisine has özellikleri var. Bu eksik olan taşların tamamlanması için taş arama çalışmalarımız oldu. Bu bize biraz vakit kaybettirdi. Uzmanlardan da aldığımız görüşler neticesinde bu taşların ilçemizde olduğunu tespit ettik. Bu taşlar ilçemizin çeşitli yerlerinde toplanarak getirildi.” ifadelerini kullandı.