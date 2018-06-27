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11'inci kattan düşerek ölen Ömer Asaf, defnedildi

Trabzon Ortahisar'da 11. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Ömer Asaf Keleş, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 27.06.2018 - 18:01..
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Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Aklife 3 Sitesi C Blok 11'inci kattaki evinin penceresine çıkan Ömer Asaf Keleş, dengesini kaybederek çimle kaplı bahçeye düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan çocuğu yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Asaf yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11'inci kattan düşerek ölen Ömer Asaf, defnedildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Ömer Asaf için Fatih Mahallesi’nde Merkez Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Emine Keleş camiye gelemedi, baba Ali Keleş taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Asaf’ın cenazesi Fatih Mahallesi’nde toprağa verildi. Ömer Asaf’ın Emine ve Ali Keleş’in 3’üncü ve en küçük çocukları olduğu öğrenildi.

11'inci kattan düşerek ölen Ömer Asaf, defnedildi

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