12 milyon lira değerindeki tekneler çürüyor

Yasa dışı yollardan Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy Adas'ına göçmen taşıyan organizatörlerin kullandıkları tekne ve lüks yatlar, yakalanmalarının ardından yediemin olarak kullanılan Yalıkavak Mahallesi'ndeki trafik otoparkına teslim edildi.

BİR YILDIR İHALE YAPILMADI

Kara taşıtından çok deniz aracının bulunduğu otoparkta, ihaleye çıkarılıp satılacakları günü bekleyen tekne ve yatlar adeta mezarlık görüntüsü oluşturdu. Yaklaşık bir yıldır ihalesi yapılmayan tekneler çürümeye terk edildi.

HAZİNEYE 12 MİLYON LİRA

Bir yıldır yedi eminde tutulan teknelerin satılması halinde hazineye ise 12 milyon liradan fazla para gireceği öğrenildi.

Yasal olarak tekne ve yatların satışında herhangi bir engel bulunmadığını öne süren otopark sahibi Burkay Karadağ, 5 ila 28 metre uzunluğundaki 218 adet ahşap gulet, sürat teknesi ve lüks yatın aylık muhafaza maliyetinin kendisini mağdur ettiğini söyledi.