taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.113
USD
4,0613
EURO
5,0333
ALTIN
176,62
PETR
72,7800

12 yeni deniz canlısı keşfedildi

Singapurlu ve Endonezyalı araştırmacılar, daha önce bilinmeyen 12 deniz canlısının keşfedildiğini bildirdi.

AA | 18.04.2018 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Araştırmacılar, Cava Denizi'nin batısı ve güneyinde yapılan araştırmalarda daha önce bilinmeyen hermit yengeci, yengeç, karides ve ıstakoz türlerine rastladı.

12 yeni deniz canlısı keşfedildi

"KEŞİFLER DEVAM EDECEK"

Araştırmacılardan Singapur Lee Kong Chian Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Peter Ng, 14 gün boyunca 30 bilim adamı ve 25 kişilik bir destek ekibiyle 800 ila 2 bin 100 metre derinlikte yapılan araştırmalarda denizden 12 bin adet canlı türü çıkarıldığını belirtti.

Ng, çıkarılan canlı türleriyle ilgili çalışmanın devam ettiğini, keşiflerin devam edebileceğini kaydetti.

Yeni keşfedilen canlı türleri arasında tüylü dikenleri ve kan kırmızısı gözleri olan bir yengeç, zebra desenli kabuğa sahip bir ıstakoz ve yeşil gözleriyle turuncu kıskaçları olan bir pavurya bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
New York metrosu şelaleye döndü
ABD'nin New York kentinde bulunan metroyu, yağan yağmurlar nedeniyle sel bastı.
Irak'ta DEAŞ mensubu 212 kişiye idam cezası
Irak'ın Musul vilayetinde 9 ayda, terör örgütü DEAŞ mensubu olmakla suçlanan 212 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Küba'da bir ilk: Castro'lar devletten elini çekiyor
Küba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor. Castro ailesinden başka bir aday çıkmayacağı için 60 yıl sonra ilk kez devlet Castro'lar devlette olmayacak.
Hindistanlı Başbakan: İnterneti asırlar önce icat ettik
Hindistan'ın Tripura eyaletinin başbakanı Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce antik Hindistanlılar tarafından icat edildiğini iddia etti. İddia ve Başbakan alay konusu oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

585
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

185
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

219
'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

146
İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

130
Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

449
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM