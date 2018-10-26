taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5927
Euro
6.37775
Altın
1233.563
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.795

Akdeniz'de deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA | 26.10.2018 - 23:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Kumluca ilçesinin 68 kilometre açığında olduğu ve yaklaşık 52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İZMİR DE SALLANDI

Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20.05'te 3.5, 20.19'da 3.0 ve 20.52'de 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yerin 12.5, 12.9 ve 8.3 km derinliklerinde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

152
Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonunda yok

Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonunda yok

360
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

164
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

163
Kıbrıs'taki Derinya ve Aplıc sınır kapıları açılacak

Kıbrıs'taki Derinya ve Aplıc sınır kapıları açılacak

91
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

151
Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

Yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni tarifeden ceza

406
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM