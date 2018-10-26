Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Kumluca ilçesinin 68 kilometre açığında olduğu ve yaklaşık 52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İZMİR DE SALLANDI

Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20.05'te 3.5, 20.19'da 3.0 ve 20.52'de 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yerin 12.5, 12.9 ve 8.3 km derinliklerinde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı.