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124 milyon insan açlıktan ölümle burun buruna

Birleşmiş Milletler, dünya genelinde yaşanan çatışmaların 124 milyon insanı açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya getirdiğini açıkladı.

AA | 24.03.2018 - 05:58..
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İç çatışmaların ve savaşların neden olduğu son durum hakkında raporunu BMGK'ya sunan Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, "Açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 arttı" dedi.

124 milyon insan açlıktan ölümle burun buruna

"124 MİLYON İNSAN ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA"

Bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeyen kronik açlık çeken 815 milyon kişinin yüzde 60'ının savaş bölgelerinde yaşadığını anlatan Beasley, "Dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştı" dedi.

Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden yaklaşık 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.

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