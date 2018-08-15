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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ülkelerine bir an önce gitmek için geceden sıraya giren Suriyeliler, sabah sınır kapısının açılmasıyla adeta depar atarak işlemler için koşturmaya başladı.

İHA | 15.08.2018 - 11:01..
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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen çok sayıda Suriyeli geceden sıraya girerek Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken, sabah itibarıyla ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 25 bini buldu.

Bazı Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaların üzerinde yatarken, bazıları ise asfalt zeminde uyudu.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

DEPAR ATTILAR

Suriyelilerin arasında zaman zaman sıra yüzünden tartışmalar yaşanırken, 08.30’da kapıların açılmasıyla birlikte adete depar atarak işlemlerini yaptırmak için koşmaları dikkat çekti.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor VİDEO

GÜNDE 3 BİN SURİYELİ GİDİYOR

Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin ve Suriye’nin diğer bölgelerine gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı’nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan Suriyelilerin günde 3 bin kadarı ülkesine gidiyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor. Rahatsızlanan Suriyelilere de sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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