Dünya Kupası heyecanı ve vizesiz Rusya imkanı

Mustafa CİVAN / [email protected]

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2018 Dünya Kupası'na yaklaşık üç ay kaldı. 21'cisi düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonu, 2010'da yapılan oylama sonucu Rusya'da gerçekleştirilecek. Bu turnuvaya Rusya ilk kez ev sahipliği yapacak.

YAZ TATİLİ İÇİN ALTERNATİF

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva, yaz mevsimine denk geldiğinden dolayı futbolsever bunu fırsata çevirerek hem birbirinden zevkli maçları izleyebilir hem de yaz tatilini aradan çıkarabilirler.

PUTİN’DEN VİZE KIYAĞI

Rusya’ya seyahat edecekseniz vize almanız gerekiyor. Eğer üşengeçseniz ve vize masraflarından kaçmak istiyorsanız haberimizin bu kısmını dikkatlice okuyun.

2018 Dünya Kupası’na son 3 ay kaldı, vize almak için vaktiniz oldukça fazla ama sizi vize işlemlerine bulaşmadan Rusya’ya gitme şansınız var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası maçlarını izleye gelen taraftarlar için ‘vize kıyağı’ yaptı. Meclisten geçen yasaya göre yurt dışından gelen taraftarlar, ülkeye vizesiz girebilecek.

Ülkeye girmek için taraftarların yanında FAN ID yani taraftar kimliği, pasaport ve maç biletiyle gelmesi yeterli.

11 FARKLI ŞEHİR, 12 STAT

32 ülkenin katılacağı FIFA Dünya Kupası, 11 farklı şehir, 12 statta oynanacak. Bu 12 stattan 9'u baştan inşa edilirken, 3'ü de restorasyona girdi. Maçların oynanacağı şehirler ise Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Rostov-na-Donu, Sankt-Peterburg, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd, ve Yekaterinburg.

KAZAN

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti olan Kazan, tam bir kültür şehir. Sosyalizm Müzesi, Kul Şerif Camii, Tatar Mirasları Müzesi, Tatar Şehir Müzesi, Süyümbike Kulesi gibi yapıları ve müzeleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. 2018 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlardan biri olan Kazan Arena'da çalışmalar süratle devam ediyor. Şehir merkezine 8 km uzaklıkta olan Kazan Arena'ya 5-6 numaralı tramvay hattıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

MOSKOVA

Dünya Kupası'nın uğradığı şehirlerden biri de Rusya'nın başkenti Moskova. 12 milyon nüfusa sahip olan Moskova, Rusya'nın hareketli bölgelerinden. Haziran-Temmuz ayları arası hava sıcaklığı 20-24 derece arası değişen Moskova'da hem tatil yapabilir hem de Dünya Kupası maçlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Moskova'ya maçtan 4-5 gün önce giderseniz, Kızıl Meydan, St. Basile Katedrali, Kremlin Sarayı, Koruyucu İsa Katedrali, Lenin Mozolesi gibi bir çok turistlik mekanı da gezme fırsatınız olabilir. Otkrytie Arena ve Lujniki Stadyumu, Moskova'da oynanacak Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Metro hatlarıyla ünlü Moskova'da hemen hemen şehrin her yerine metroyla ulaşmak mümkün. Lujniki Stadyumu'na gitmek için 1 numaralı metro hattını, Otkrytie Arena'ya gitmek içinde 7 numaralı metro hattını tercih edebilirsiniz.

NİJNİY NOVGOROD

Rusya'ya sadece maç izlemek için değil de gezmeye de gidiyorsanız Nijniy Novgorod, tam size göre. Bu şehir, Oka ve Volga nehirlerinin birleştiği yer. Nijniy Novgorod'un tarih kokan sokakları ve caddelerini gezerken bir an bile sıkılmayacaksınız. Nijniy Novgorod, aynı zamanda Rusya'nın en büyük beşinci şehri olma özelliğine sahip. Şehirle aynı isme sahip olan stadyuma ulaşmak için ise 41, 57, 66, 69 numaralı otobüslere binerek, Sed'moye nebo Microrayon durağında inmelisiniz.

KALİNİNGRAD

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden bir diğeri de Kaliningrad. Bu şehir, Rusya'nın en batısında Litvanya ile Polonya arasında yer alıyor ve Rusya'yla karadan bir bağlantısı yoktur. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Kaliningrad, Rusya'dan bağımsız olarak mimari yapılarında Avrupai hava taşıyor. Avrupalı bir Rus şehri Kaliningrad'da Köninsberg Katedrali, Kehribar Müzesi, Deniz Müzesi, Sığınak Müzesi, Kraliçe Kapısı ve Balıkçılar Köyü'nü ziyaret oldukça kaliteli bir kültür gezisi yapabilirsiniz. 35 bin kişilik kapasiteye sahip Kaliningrad Stadyumu, 2018 Dünya Kupası'ı için geri sayımı başlattı. Peki bu stada nasıl gidilir? 5 numaralı tramvaya binerek Dvorets brakosochetaniya durağında indikten sonra stada yürüyerek beş dakikada varabilirsiniz.

ROSTOV-NA-DONU

Rostov-na-Donu, adı 'Don Nehri Üzerinde' anlamına geliyor. Dünya Kupası heyecanın giderek arttığı bu şehirde son hazırlıklara gelindi. Rostov-na-Donu'da turnuva için 45 bin kişi kapasiteli yeni bir stat inşa edildi. Rostov Arena'ya gitmek için tek alternatif ulaşım aracı otobüsler, 39 numaralı otobüsle stadın tam önünde inebilirsiniz.

ST. PETERSBURG

Eski adı Leningrad olan bu tarihi şehir Rusya'ya 200 yıl boyunca başkentlik yaptı ve ülkenin en büyük ikinci şehir olma özelliğine sahip. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Petersburg, bugünkü gelişmiş haline “Deli Petro” olarak bilinen Çar I. Petro döneminde geldi. Çar I. Petro, Petersburg'u Rusya'nın Avrupa'ya açılan bir kapısı olarak gördüğünden dolayı bu şehre ayrı bir önem vermiştir. Ve Petersburg'u dünya turizminin en ilgi çekici şehirlerinden biri haline getirdi. Dünya Kupası maçlarını tatil fırsatına çevirenlerdenseniz Petersburg tam size göre. Gezinize müze ziyaretleriyle başlarsanız işin için çıkamazsınız çünkü, Ptersburg 306 adet müzesi ile dünyanın en çok müzesi olan şehridir. Meşhur Peterhof, Mariinskiy, Menshikov ve Aleksandrovsky saraylarını gezdikten sonra şehirde 1913 yılında inşa edilen Avrupa’nın en büyük camisi olan St. Petersburg Camisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Futbolun kalbi St. Petersburg'da atacak... Dünya Kupası maçları Peterburg'da Krestovsky Stadyumu'nda oynanacak. 2017'de açılan Yeni Zenit Stadyumu olarak da bilinen Krestovskiy Stadyumu'nun kapasitesi 64 bin 287. Petersburg'da metro ve otobüs hatları gelişmiş olduğundan dolayı stada kolaylıkla ulaşabilir, 5 numaralı metro hattıyla stada 20 dakika uzaklıkta olan Krestovsky Ostrov durağında inebilirsiniz.

SAMARA

Samara, Rusya'nın ne değerli şehirlerinden, çünkü kültür, sanayi ve politik açıdan önemli noktalardan biri. Samara aynı zamanda Volga ve Samara nehirlerinin birlediği yer olma özelliğine de sahip. Samara'daki Cosmos Arena, Dünya Kupası için baştan inşa edildi ve şu anda da statta son hazırlıklar yapılıyor. Cosmos Arena, metro ve tramvay hatlarına uzak olduğu için bu stada taksiyle gitmeniz daha doğru olacaktır.

SOÇİ

Daha önce 2014 Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği Soçi, bu günlerde Dünya Kupası maçları için geri sayıma başladı. Fisht Olimpik Stadyumu, dört grup maçının yanında, bir son 16 turu bir de çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. Diğer şehirlere göre Soçi'de futbol heyecanı daha fazla sürecek. Fisht Olimpik Stadyumu'na ulaşım ise çok basit. Stadın tam önünde bulunan Olympic Park durağında inerseniz stada rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

VOLGOGRAD

1 milyonluk nüfusuyla Volgograd, adını Volga Nehri'nden alıyor. Rusya'daki en görkemli yapılara sahip olan Volgograd, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı favori şehirlerden. Volgograd'daki Mamayev Kurgan tepesinde yer alan Anavatan Çağırıyor heykeli, 1967 yılında açıldığında dünyanın en büyük heykeli konumundaydı. 2018 Dünya Kupası için 2017'de inşa edilen Volgograd Arena, 45 bin kişilik kapasitesiyle futbolseverleri ağırlayacak. Stadın önünden bulunan Central Stadyum metro durağında inerek stada ulaşabilir, maçınızı keyifle izleyebilirsiniz.

YEKATERİNBURG

Yekaterinburg, Avrupa ile Asya'nın kuzeydeki sınır olarak kabul edilen Ural Dağları üzerinde kurulmuştur. Ayrıca bu şehir, Rusya'nın ağır sanayi merkezlerinden biridir. Dünya Kupası için revizyona giren Merkez Stadyumu veya diğer adıyla Yekaterinburg Arena'ya gitmek oldukça kolay, stadın çevresinden hem metro hem de otobüsler geçiyor.

SARANSK

Turnuvanın düzenleneyeceği şehirler arasında nüfusu en düşük 300 binlik nüfusuyla Saransk. Kalabalık şehirlerin yorgunluğundan daraldıysanız Saransk'ı listenize alabilirsiniz.

2017'de tamamlanan Mordovya Arena'da Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanacak. Stada ulaşım için Saranksk-1 metro durağında inebilirsiniz.