13 ilde müze kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin hayatın içinde yaşayan alanlara dönüştürülmesi için yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, müzelerin faaliyet ve etkinlikleri, halkın günlük yaşantısının bir parçası olacak şekilde planlanacak.

13 İLE MÜZE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni dönemde yürüteceği en önemli faaliyetlerden biri de müze bulunmayan illeri müzeye kavuşturmak olacak.

2017 yılı Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurası kararlarında da yer verilen bu konuyu gündemine alan Bakanlık, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kırıkkale, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Yalova'da müze kuracak.

Söz konusu illerde kültürel varlık potansiyeli ölçü alınarak belirlenecek kapasite ve türde yeni müzeler açılacak. Bu kapsamda Para Müzesi olarak da bilinen Nümismatik Müzesi gibi müzelerin kurulmasına da ağırlık verilecek.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI AŞILANACAK

Son yıllarda okul çağındaki gençlerin müzelerde gerçekleştirdikleri uygulamalı görsel içerikli etkinliklere ağırlık veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde müzelerde çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminer ve konferanslar düzenleyerek çocuklara kültürel değerlerin korunması bilincini aşılamayı amaçlıyor.