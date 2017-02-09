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13 yaşındaki kızı internetten taciz eden şahıs linç edildi

13 yaşındaki kızı Facebook’tan taciz eden şahsı vatandaşlar darp etti.

09.02.2017 - 21:08
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Manisa’da sosyal medya üzerinden 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edilerek polise teslim edildi.

DURUMU EŞİNE ANLATTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşlarındaki bir şahsın Facebook üzerinden bir süredir 13 yaşındaki kızını taciz ettiğini öğrenen anne, durumu önce eşine anlattı.

BULUŞMA TEKLİFİ ETTİ

Kızının hesabı üzerinden şahısla irtibatı sürdüren anne, tacizciyi yakalatmak amacıyla buluşma teklif etti.

BABASI TACİZCİYİ YAKALADI

Buluşma noktasına gelen şahsı tespit eden kızın babası, tacizciyi yakalayarak durumu polise haber verdi.

POLİS ZANLIYI ZOR ALDI

Bu sırada çevrede olayı öğrenen vatandaşlar yakalanan şahsı darp etmeye başladı.Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı vatandaşların elinden güçlükle aldı. Sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine götürülen şahıs, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

13 yaşındaki kızı internetten taciz eden şahıs linç edildi  VİDEO

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