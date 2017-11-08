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13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Zonguldak'ta bir beden eğitimi öğretmeni, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı ve açığa alındı.

08.11.2017 - 16:19
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir ortakokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni C.G., iddiaya göre, kız öğrencisi S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. S.Ö., olayı bir arkadaşına anlattı. Arkadaşı da kızın ailesine ve okul yönetimine haber verince, şikayette bulunuldu.

MESAJLAR DA DELİL OLARAK KULLANILDI

C.G. ile öğrencisi S.Ö. arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan öğretmen C.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtlidi.

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