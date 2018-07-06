13 yeni fakülte kuruldu, 4 yüksekokul kapatıldı

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Bu kez erkek muhabir kadınların tacizine uğradı

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Uzun ve karmaşık anlatımları benimseyen, 1930’larda Avrupa’daki deneysel geleneği izleyen ilk Amerikalı yazar William Faulkner, 56 yıl önce hayata veda etti.

Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da, tatilciler aşırı sıcaklardan dolayı plajlara gitmedi.

FETÖ'nün yayın organı olarak çıkan Zaman Gazetesi'nin yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı.

Şahin Alpay ile Ali Bulaç'ın cezası belli oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 4,5 kilometrelik karayolunu, 1 milyona yakın masraf yaparak asfaltlıyor.

Prof. Dr. Murat Topak, çocuklarda sıklıkla yaşanan orta kulak nezlesi, iltihabı ve enfeksiyonlarda kulak tüpü uygulamasının olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

1 Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz" dedi.

2 Cumhur İttifakı devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili dağılımı nedeniyle Meclis'te ittifakın devam edeceğini açıkladı.

3 Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Suriyeli 2 dolandırıcıya 13 bin dolarını kaptırdı.

4 Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe aldı Daha önce İnce-Kılıçdaroğlu savaşına sessiz kalan Canan Kaftancıoğlu, açıklama yaparak tarafını belli etti.

5 Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılan seçim sonrası sosyal medyada yaşananlara değindi. "İnanmayın diyorum yine tweet atıyorlar" diyen İnce, "Bunlar hayal ürünü" dedi.

6 Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ruhuna hareket edilmesi gerektiğini söyledi ve aksi halde hareket edilen bölgelerde oy kaybı yaşandığına dikkat çekti: Millet şamaroğlanı değil.