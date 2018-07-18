taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.824
USD
4,7857
EURO
5,5640
ALTIN
188,16
PETR
71,3600

13 yıldır kafasındaki 80 saçma ile yaşıyor

Batman'da, 13 yıldır başına isabet eden 80 saçmayla yaşayan Cuma Araz, saçmaların çıkarılması için yardım bekliyor.

DHA | 18.07.2018 - 12:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 4 çocuk babası Cuma Araz (30), 2005 yılında Altıdere köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Akşam saatlerinde sohbet sırasında akrabasının temizliğini yaptığı av tüfeği aniden ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Cuma Araz'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Araz, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde uzun süre tedavi gördü.

13 yıldır kafasındaki 80 saçma ile yaşıyor

"ARTIK KURTULMAK İSTİYORUM"

Burada çekilen röntgeninde tek tek görülen saçmalarla 13 yıldan beri yaşamak zorunda kalan Araz, "Bugüne kadar doktorlar hiç ameliyat etmedi. Bana, kafamda bulunna 80 saçmanın bir zararının olmadığını söylediler. Saçmalardan iki tanesi, kafatasımı delerek beyin zarında takılıp durduğunu söylediler. İki tanesi ise ses tellerime zarar verdi. Artık vücudumdaki bu saçmalardan kurtulmak istiyorum. Bu konuda yetkililerin bana destek olmasını istiyorum." dedi.

13 yıldır kafasındaki 80 saçma ile yaşıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

70
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

112
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

22
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

159
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

193
Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

126
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

785
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM