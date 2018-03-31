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Tunceli'de 3 PKK'lı öldürüldü

3 teröristin öldürüldüğü operasyon sonrası bölgeye takviye birlikleri gönderildi. Çatışmada yaralanan uzman çavuşun sağlık durumu iyi.

AA | 31.03.2018 - 12:45..
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinin kırsal kesiminde, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞUN DURUMU İYİ

Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OPERASYONA ARA YOK

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

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