13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Lojmanı imam değil oğlu yıktı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tayini çıktıktan sonra cami lojmanının bazı bölümlerini yıktığı ileri sürülen imamın oğlu Mehmet Özbay, "Babam bunları yapacak biri değil, orayı ben yıktım." dedi.