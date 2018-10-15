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13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Karaman'da inşaat işçisi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, söktüğü malzeme asansörünün tellerine ayağının takılması sonucu binanın 13'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi.

DHA | 15.10.2018 - 19:09..
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İşçi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, inşaatın 13'üncü katında malzeme asansörünü sökmeye başladı. Bu sırada ayağı, asansörü binaya bağlı tutan tellere takılan Songün, önce tuğla yığının üzerine ardından zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Songün'ün düştüğünü fark eden arkadaşları, panik içinde yardıma koştu.

Songün'ün düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Arkadaşlarının çağırdığı sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Songün, olay yerinde yaşamını kaybetti.

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Mehmet Emin Songün'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Songün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

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