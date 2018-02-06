14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 asker gözaltında

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kastamonu merkezli 14 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

20 ASKER GÖZALTINDA

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 20 asker gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kastamonu KOM ekiplerince, gözaltına alınan askerler Kastamonu’ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.