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14 kişilik minibüste 56 kaçak bulundu

Yurda yasa dışı yollarla girmek isteyen 56 kaçağı, 10 bin Afkan parası karşılığında bir minibüse sığdıran sürücü gözaltına alındı.

AA | 24.04.2018 - 09:55..
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Van’dan Erciş istikametine gitmekte olan 65 EY 578 plakalı araç Muradiye Jandarma ekiplerince Ünseli mahallesinde durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde,  kişi başı 10 bin Afkan parası karşılığında balık istifi şeklinde araç içerisine doldurulmuş 56 kaçak göçmen yakalandı.

14 kişilik minibüste 56 kaçak bulundu

Ayaklarında ayakkabı bile olmayan ve üşüyen çocukların jandarma tarafından yakılan ısıtıcılar ile ısınmaları sağlanırken, dağıtılan çikolata ve çerez ile mutlu edildi.

14 kişilik minibüste 56 kaçak bulundu

SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K. nın üzerinde ise bir gram metanmetafin ve bir gram esrar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14 kişilik minibüste 56 kaçak bulundu

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