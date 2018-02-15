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14 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı

Aksaray'daki Güzelyurt Yatılı Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA | 15.02.2018 - 02:07..
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Akşam yemeğinde mantar sote, pilav ve çorba yiyen öğrenciler, gece yarısı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yurt idaresine başvurdu. Bunun üzerine yurt idaresi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

14 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı


ÖĞRENCİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

30 kişilik kız öğrenci yurdundaki öğrencilerden 14’ü gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenci yurdundaki yemeklerin yurttaki özel aşçılar tarafından yapıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı


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