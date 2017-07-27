14 yaşında engelliler için mekanik kol geliştirdi

Kağıthane Belediyesi’nin çocukların kendilerini geliştirmesi için kurduğu yaşam beceri atölyelerine 2015 yılından bu yana binlerce çocuk katılım sağladı.

Her yılın bahar-kış-yaz dönemlerinde olmak üzere 3 dönem hizmet veren yaşam beceri atölyelerinde ücretsiz eğitim alan çocuklar, problem çözme ve yaratıcı düşünme yönlerini geliştirirken, bilgi ve potansiyellerini yaşama en etkin biçimde aktarma becerisi kazanıyor.

14 YAŞINDA ENGELLİLER İÇİM MEKANİK KOL GELİŞTİRDİ

Atölyede eğitim alan 14 yaşındaki Atilla Cengiz Haşhaş mekanik kol geliştirmeyi başardı. Geliştirdiği mekanik kol ile engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini aktaran Cengiz, atölye sayesinde kendine bir şeyler kattığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kâğıthaneli çocuklar Mehmet Akif Ersoy Yaşam Beceri Atölyesi’nde akıl oyunları ve düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eğitici drama, robot tasarımı ve programlama, mutfak ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri alıyor.

"BU ATÖLYE BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM"

Atölyede eğitim alan 12 yaşındaki Eren Oruç, Türkiye’nin sanayisine katkı sağlayacak gençlerin Kâğıthane’de yetiştiğini belirtti. Bu atölyenin küçüklükten beri hayali olduğunu söyleyen Oruç, "Çocukken oyuncakların motorlarını sökerdim. O ilgimi burada geliştirebiliyorum. Burada tanıdığım diğer eşyaları kodlamayı öğrendim. Gelecekte mimar ve mühendis olmayı düşünürken, buraya geldikten sonra mekatronik robot bilimcisi olmayı düşünüyorum. Burada olmayı çok seviyorum." dedi.