taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.523
USD
3,5259
EURO
4,1313
ALTIN
143,26
PETR
50,6900

14 yaşında engelliler için mekanik kol geliştirdi

14 yaşındaki Atilla Cengiz Haşhaş, Kağıthane Belediyesi'nin kurduğu atölyede engelliler için mekanik kol geliştirmeyi başardı.

27.07.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kağıthane Belediyesi’nin çocukların kendilerini geliştirmesi için kurduğu yaşam beceri atölyelerine 2015 yılından bu yana binlerce çocuk katılım sağladı.

Her yılın bahar-kış-yaz dönemlerinde olmak üzere 3 dönem hizmet veren yaşam beceri atölyelerinde ücretsiz eğitim alan çocuklar, problem çözme ve yaratıcı düşünme yönlerini geliştirirken, bilgi ve potansiyellerini yaşama en etkin biçimde aktarma becerisi kazanıyor.

14 yaşında engelliler için mekanik kol geliştirdi

14 YAŞINDA ENGELLİLER İÇİM MEKANİK KOL GELİŞTİRDİ

Atölyede eğitim alan 14 yaşındaki Atilla Cengiz Haşhaş mekanik kol geliştirmeyi başardı. Geliştirdiği mekanik kol ile engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini aktaran Cengiz, atölye sayesinde kendine bir şeyler kattığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kâğıthaneli çocuklar Mehmet Akif Ersoy Yaşam Beceri Atölyesi’nde akıl oyunları ve düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eğitici drama, robot tasarımı ve programlama, mutfak ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri alıyor.

14 yaşında engelliler için mekanik kol geliştirdi

"BU ATÖLYE BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM"

Atölyede eğitim alan 12 yaşındaki Eren Oruç, Türkiye’nin sanayisine katkı sağlayacak gençlerin Kâğıthane’de yetiştiğini belirtti. Bu atölyenin küçüklükten beri hayali olduğunu söyleyen Oruç, "Çocukken oyuncakların motorlarını sökerdim. O ilgimi burada geliştirebiliyorum. Burada tanıdığım diğer eşyaları kodlamayı öğrendim. Gelecekte mimar ve mühendis olmayı düşünürken, buraya geldikten sonra mekatronik robot bilimcisi olmayı düşünüyorum. Burada olmayı çok seviyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de 71 mahkum cezaevinden yanlışlıkla çıkarıldı
İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl 71 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği ortaya çıktı.
Frederic Bau Müslüman olup Kenan adını aldı
Tatil için Bodrum'a gelen İtalyan asıllı Fransa vatandaşı 47 yaşındaki Frederic Bau, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Tacizci 'Üfürükçü hoca' tutuklandı
Üniversite öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 'Üfürükçü hoca' olarak tanınan Ahmet E. tutuklandı.
Zonguldak'ta 5 gram bonzaiye 5 gözaltı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5.6 gram bonzai ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

56
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

109
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

90
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

125
Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Kentlerin vekil sayısı değişiyor

34
Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

35
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM