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14 yaşında viyolonselde dünya birincisi oldu

İspanya'da düzenlenen II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda Türkiye'yi temsil eden 14 yaşındaki Arya Güneş, kendi yaş kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

AA | 31.05.2018 - 12:26..
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Ortaokulu Müzik Bölümü Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi 14 yaşındaki Arya Nur Güneş, II. LUTHIERS CLAR Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

KONSER VERECEK

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden genç müzisyen Arya Güneş  elde ettiği birinciliğin yanında 22-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Sigüenza şehrinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek CellosMagic Festivali'nde de konser verme hakkı kazandı.

Arya Nur Güneş, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, temmuz ayındaki konseri iple çektiğini ifade ett

14 yaşında viyolonselde dünya birincisi oldu

JURİ ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Arya Güneş, 6 ay önce de Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen Kaunas Sonorum 2017 Genç Müzisyenler Uluslararası Müzik Yarışması'nda da 18 ülkeden yaşları 10 ila 23 arasında değişen 590 müzisyen arasında jüri özel mansiyon ödülüne layık görülmüştü.

14 yaşında viyolonselde dünya birincisi oldu

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