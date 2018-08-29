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14 yaşındaki kızı markette taciz etti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir markette, 14 yaşındaki kız çocuğunun elle tacize uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 29.08.2018 - 12:25..
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Ümraniye Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Londra'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen S.E., markette tanımadığı birisi tarafından elle taciz edildi.

14 yaşındaki kızı markette taciz etti

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Küçük S.E. markette yaşadığını annesine anlatması üzerine aile polis ekiplerine giderek konuyla ilgili şikayette bulunuldu.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis zanlıyı gözaltına aldı. A.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

14 yaşındaki kızı markette taciz etti VİDEO

14 yaşındaki kızı markette taciz etti

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