14 yaşındaki kızı markette taciz etti

1 Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı Türkiye'yi yılın ilk 7 ayında ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.90 arttı ve turist sayısı yaklaşık 22 milyon düzeyine ulaştı.

2 Ziya Yılmaz: Şimdi ev almanın tam zamanı DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başlatılan konut kampanyasının yatırımcıya büyük kolaylık sağlayacağını açıkladı.

3 Kadınlar için rehber: Öfke Dansı Öfkenizi kontrol etme konusunda ne kadar başarılısınız? Ya da öfkenizi tanıyor musunuz?

4 Karius'un basın toplantısında yakışıklılık muhabbeti Beşiktaş'ın yakışıklılığıyla ön plana çıkan yeni kalecisi Karius, imajın önemli olduğunu ancak performansıyla konuşulmak istediğini söyledi.

5 Bakan Gül Pendik'teki olayla ilgili müfettiş görevlendirdi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

6 360 derece manevra yapabilen tekerlek William Liddiard tarafından üretilen bu ilginç tekerlek, kullandığı malzemelerle aracının olduğu yerde 360 derece dönmesini sağladı.