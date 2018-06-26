Öğretmenlerin dikkati tacizi ortaya çıkardı

Dalaman ilçesinde, 14 yaşındaki M.E.'nin öğretmenleri kızın davranışlarından ve R.G.'nin sık sık okul çevresinde dolaşmasından şüphelendi.

Öğretmenlerinin ısrarlı soruları üzerine M.E., halasının eşi olan evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.G.'nin 4 yıldır kendisini ormanlık alana götürerek taciz ettiğini söyledi. İddiaya göre M.E., R.G.'nin yaklaşık 20 gün önce yine kendisini taciz ettiğini söyledi.

"ERKEK ARKADAŞI VARDI"

Öğretmenlerin durumu jandarmaya bildirmesiyle kısa sürede yakalanan R.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan R.G.'nin sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı vardı. Onunla ilişkiye girmiş." dediği öğrenildi.

Yapılan araştırmada M.E.'nin erkek arkadaşı olmadığı belirlendi. R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.

SEVGİ EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Küçük M.E.'nin psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde, halasının kocası R.G.'nin 4 yıl boyunca tacizine uğradığını söyledi. Küçük kız, eniştesinin kimseye söylememesi konusunda baskı ve tehdit ettiğini de anlattı. M.E., ifadesinin ardından devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.