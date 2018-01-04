Masumiyet Müzesi'ne yolculuk

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanı geçen yıl raflarda yerini almıştı.

Romanla birlikte aynı adı taşıyan müze de faaliyete geçmiş, en az Masumiyet Müzesi romanı kadar ilgi görmüştü.

ROMANIN KONUSU

Orhan Pamuk, romanı yazmaya başladığı 90’lı yıllardan itibaren müzeyi de birlikte düşünür.

ZAMANA YOLCULUK...

1974 ile 2000’lerin başı arasında geçen roman, Kemal ve Füsun’un yaşadığı görkemli aşkı konu alıyor. Kemal’in Füsun’a duyduğu o masum ve tutkulu aşk, hatıralarla birlikte müzede karşımıza çıkıyor. Romanda anlatılan her ayrıntıyı müzede net bir şekilde görebiliyoruz. Adeta zamanda yolculuk yaptığımız bu müze, o eski İstanbul havasını hissettiriyor, anılarla hüzünlendiriyor ve zaman zaman yüzümüzde bir tebessüm bırakıyor.

Kemal’in yıllarca anı olarak biriktirdiği Füsun’un eşyaları, sigara izmaritleri, kıyafetleri, notları, gazete kupürlerine kadar her şey, en ince ayrıntısına kadar, ahenkle düzenlenmiş bir şekilde vitrinlerde sergileniyor.

ZİYARET GÜNLERİ

Hikayeyi bilen bilmeyen herkesi etkileyen müze, 2012 baharında açıldı. Kitapta bu müzeye giriş bileti ve müzenin bulunduğu yerin haritası kitabın 574. sayfasında yer alıyor.

Ziyaret gün ve saatleri salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar: 10.00-18.00 Sadece perşembe günleri 10:00-21:00

Adres: Firuzağa Mahallesi, Dalgıç Sk. No:2, 34425 Beyoğlu/İstanbul