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Sherlock Holmes şimdi bir çizgi roman serisi

Fırtınalar estiren Sherlock Holmes Serisi’nden “Kızıl Dosya” ve “Dörtlerin İmzası” şimdi çizgi roman olarak raflarda…

Özel İçerik | 26.09.2018 - 14:55..
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Sherlock Holmes şimdi bir çizgi roman serisi

sherlock holmes

Sherlock Holmes eserleri bugüne dek oldukça büyük kitleleri kendine hayran bıraktı. İşte o hayranlık duyduğumuz eserlerden ikisi, İngiltere’nin çizgi roman dünyasındaki önemli temsilcilerinden, “Ian Egington” ve “I.N.J. Culbard”çizimleriyle çizgi roman serisi olarak raflardaki yerini aldı. Domingo Yayınlarından gelen bu proje kapsamında serinin ilk iki kitabı “Kızıl Dosya” ve “Dörtlerin İmzası” oldu.

Sherlock Holmes çizgi roman serisi

(Arthur Conan Doyle)

KIZIL DOSYA

Arthur Conan Doyle klasiğinden ilki Kızıl Dosya. Çizgi romana dönüşmesinde katkılı iki isim için yorumlar şöyle: “Culbard tam tadında fırça darbeleriyle karakterlere hayat veriyor. Edginton ise romanı uyarlamak konusunda harika iş çıkarmış”.

Sherlock Holmes, Londra’daki bir evden Vahşi Batı’ya uzanan bu çarpıcı öyküde, bir kez daha ve aslında ilk kez zamanla imzası haline gelecek çıkarım birimini ilk kez sınayacak…

Sherlock Holmes çizgi roman serisi

Kızıl Dosya

Sir Arthur Conan Doyle

Çev.: Kutlukhan Kutlu

Domingo Yay.

S.: 144

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Sherlock Holmes çizgi roman serisi

(Ian Egington ve I.N.J. Culbard)

DÖRTLERİN İMZASI

Sherlock Holmes’in ikinci romanının çizgi roman versiyonu olağanüstü bulunuyor. Bugüne dek bir roman olarak sarsan Dörtlerin İmzası, şimdi çizgilerle bir şölen oluşturuyor…

Londra’nın tek gayriresmî danışman dedektifi Holmes, fırtınalar estirmeye devam ediyor…

Sherlock Holmes çizgi roman serisi

Dörtlerin İmzası

Sir Arthur Conan Doyle

Çev.: Kutlukhan Kutlu

Domingo Yay.

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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