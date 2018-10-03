1,5 ayda 4. kez alkolden yakalanan sürücü

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol denetimi yaptı.

İTEREK GÖTÜRÜRKEN DENETLENDİ

Kentin 2 noktasında yapılan denetimlerde alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 0.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetini soran polis ekiplerine ehliyeti üç defa kaptırdığını söyleyen Ramazan D., aracını çalışmadığı için iterek götürdüğünü ve bu nedenle de kendisine ceza yazılamayacağını öne sürdü.

Alkolden yakalanan sürücü: Arabayı iterek götürüyordum VİDEO

"2-3 BİRA İÇTİM NE OLMUŞ YANİ"

Ramazan D., "Ne yaptım ben? Arabam çalışmıyor diye iterek getiriyorum buraya. 2-3 bira içtim ne oldu yani? Hırsızları yakalasanıza. Yazıklar olsun. Bu arabanın neresine ceza yazıyorsunuz? Ellerimi görmüyor musunuz? Nasır. Ekmek param için uğraşıyorum ben. Satsam satamıyorum. Yazdınız 15-20 bin TL. Nasıl ödeyeyim?" dedi.

Cep telefonunu ve cüzdanını fırlatan Ramazan D., kendisini sakinleştirmek isteyen polislere, "Durmadan bana vuruyorsunuz. Ben namussuz muyum? Ne yaptım ben? Psikiyatriye götürün, bana bir iyilik yapacaksanız eğer" diye konuştu.

2 HAFTA ÖNCE ALKOL KULLANMAMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Daha önce de 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Ramazan D,'ye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, aracın ruhsat sahibi eşine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL ceza kesildi. Ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkartıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Ramazan D.'nin 2 hafta önce alkollü yakalandığı polislere bir daha alkol almayacağına dair söz vermesi kameralara yansımıştı.