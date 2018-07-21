taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

İSTOÇ Osb Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki hafif ticari otomobil, bir anda alev alev yandı.

İHA | 21.07.2018 - 00:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Araç yangını, İSTOÇ Osb Otoyol Bağlantı’nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir şekilde yolda seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alev yandı. Aracın içinde bulunan vatandaş kendisini dışarıya atarken yoldan geçen vatandaşlarda itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç dakikalar içinde küle dönerken soğutma ve söndürme çalışmaları da itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

"NASİBİMİZ BÖYLEYMİŞ"

Aracının dakikalar önce satın aldığını söyleyen Bahattin Çevik, “Bir baktım kaloriferin oradan tutuştu. Birden bire yandı. Arabayı 18 bin liraya almıştım. Ne hissedeyim nasibimiz böyleymiş. Sigortası vardı ama kasko yapamamıştım. Yeter ki cana gelmesin” dedi.

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rizeliden devasa altıpatlar silah

Rizeliden devasa altıpatlar silah

61
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

20
15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

15 dakika önce satın aldığı araç, alev alev yandı

19
Fenerbahçe formaları internet sayacında

Fenerbahçe formaları internet sayacında

6
Adana'da eve giren sapık yaşlı kadını taciz etti

Adana'da eve giren sapık yaşlı kadını taciz etti

8
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar

2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar

0
İngiltere'de patatesini yedi diye martıyı öldürdü

İngiltere'de patatesini yedi diye martıyı öldürdü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM