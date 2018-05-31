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Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

3 yıl önce oluşan obruklar nedeniyle tedirgin halde yaşayan İnandık köyü sakinleri, AFAD'ın aldığı taşıma kararının ardından, yeni köydeki evlerin inşa edileceği parseller için kura çekti.

DHA | 31.05.2018 - 14:05..
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Merkeze bağlı İnandık köyü çevresinde ilk olarak 2015 yılında yer sarsıntılarına bağlı oluşan yaklaşık 15 metre derinlikteki obruklar nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

BÖLGENİN ALTININ BOŞALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Arazilerinin incelenmesini isteyen 65 haneli, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün sakinleri, AFAD İl Müdürlüğü'ne başvurdu. AFAD tarafından yapılan incelemede, bölgenin altında da boşluklar oluştuğu tespit edilince köyün taşınmasına karar verildi.

Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLDİ

İnandık köyünün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında kurulması planlanan yeni köyde 65 konut ve 45 ahır için hak sahipleri tespit edildi. Köylüler, yeni yerleşim için belirlenen 98 bin 268 metrekarelik alanda inşa edilecek evlerinin yerlerini belirlemek üzere, köy odasında noter huzurunda kura çekti.

Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TAŞINMAYA KARAR VERİLDİ

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, İnandık köyünde meydana gelen obruklar nedeniyle ciddi tehlikenin yaşandığını söyledi. Korkutata, köyün farklı yerlerinde birden fazla obrukların oluştuğunu belirterek, vatandaşların can güvenliği için köyü farklı bir yere taşımaya karar verdiklerini aktardı.

Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

"KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK"

Yeni yapılacak yerleşim yerleri ile ilgili bilgi veren Korkutata, "Burası için 'evini yapana yardım' yöntemiyle karar çıktı. 82 bin lira konut başı kredi desteği verilecek. Bu kredi 20 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz, 18 yıla bölünerek geri alınacak. Peşin ödeme yapmak isteyenlere de yüzde 20 indirim olacak. Buraya şu anda çıkmış olan para 5,5 milyon lira civarında. Altyapıyı, yolları, her şeyini biz yapacağız, bunu da kattığımız zaman 9 milyon TL'ye yakın devlet katkısı olacak." dedi.

Korkutata'nın konuşmasının ardından köy halkı kura çekimini yaptı.

Çankırı'da 15 metre derinliğinde obruk oluşan köy taşınıyor

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