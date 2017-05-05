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1.5 milyon dolarlık yatırım fonu alana vatandaşlık verilecek

Türkiye'den gayrimenkul "yatırım fonu" katılma payı veya girişim sermayesi "yatırım fonu" katılma payı alanlara T.C vatandaşlığı verilecek.

05.05.2017 - 09:07
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1.5 milyon dolarlık yatırım fonu alana vatandaşlık verilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı yönetmelik değişikliğine göre, 1.5 milyon dolarlık yatırım fonu katılma payı aldığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilen kişilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilebilecek.

VATANDAŞLIK VERİLECEK

Yönetmelik değişikliğinde, "En az 1,500,000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilen"lere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceği" belirtildi.

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