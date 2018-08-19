1,5 milyon öğrenciye eğitim imkanı

Çin, Fransa, Hindistan, Endonezya, İran, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Tayland, İngiltere’de bulunanlar ile 100 binin üzerinde öğrencisi olan ve mega olarak nitelendirilen 11 üniversite arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi, yüz binlerce kişiye uzaktan öğretim yoluyla yüksek öğrenim olanağı sağlıyor.

İKİ FARKLI ALANDA EĞİTİM

Bünyesinden Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni (ESTÜ) çıkaran AÜ’nün Rektörü ve ESTÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Naci Gündoğan, AÜ’nün Türkiye’nin en köklü ve en büyük üniversitelerinden biri olduğunu belirtere ,üniversitenin örgün ve açık öğretim olmak üzere iki farklı alanda eğitim verdiğini bildirdi.

"400 - 500 BİN ÖĞRENCİ GELEBİLİR"

Rektör Vekili Prof.Dr. Naci Gündoğan, "Bu yıl içinde de hedeflerimiz bu noktada. Muhtemelen 1 milyon 500 bine yakın öğrencimiz olacak. Yeni kayıtlarla da yaklaşık 450-500 bin öğrencinin gelmesini bekliyoruz. Açıköğretimde bir üniversite sınavıyla gelen öğrencilerimiz var, bir de ikinci üniversite kapsamında gelen öğrencilerimiz var. Son yıllarda ikinci üniversite kapsamında gelen, herhangi bir üniversitede örgün eğitim gören ya da mezun olmuş kişilerin kayıt yaptırdığı bölümlerimize ilginin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yeni bölümlerimiz de açıldı. Özellikle yabancı dilde eğitim yapan İngilizce İşletme, İngilizce Uluslararası İlişkiler lisans programları ve Arapça İlahiyat ön lisans programı olmak üzere üç yeni bölümümüz var. Geçtiğimiz yıldan beri eğitim öğretim hizmeti sunan bu bölümlere de özellikle ikinci üniversite kapsamında yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.