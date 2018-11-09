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15 mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk

Batman’da motosiklette mutfak tüpleri ile yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 15:48..
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Batman’da tüpçülük yapan bir kişinin, motosikletine taktığı 15 adet büyük mutfak tüpü ile trafikte ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi.

15 mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk

TÜPLERİ MOTOSİKLETE YÜKLEDİ

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. Batman’ın en işlek caddesi olan Turgut Özel Bulvarı’nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı.

15 mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk- VİDEO

Vatandaşların korkulu bakışlarına aldırmadan ilerleyen ve tüpçülük yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin arka bölümüne taktığı 15 adet tüple tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına bu anlar saniye saniye yansıdı.

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