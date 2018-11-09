Batman’da tüpçülük yapan bir kişinin, motosikletine taktığı 15 adet büyük mutfak tüpü ile trafikte ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi.
TÜPLERİ MOTOSİKLETE YÜKLEDİ
Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. Batman’ın en işlek caddesi olan Turgut Özel Bulvarı’nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı.
15 mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk- VİDEO
Vatandaşların korkulu bakışlarına aldırmadan ilerleyen ve tüpçülük yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin arka bölümüne taktığı 15 adet tüple tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına bu anlar saniye saniye yansıdı.