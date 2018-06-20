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15 Temmuz Derneği'nden 24 Haziran vurgusu

24 Haziran'da yapılacak seçimlere kısa bir zaman kala 15 Temmuz Derneği seçmenlere yaşananları hatırlatarak '24 Haziran'da darbecilere fırsat verme' mesajını yayınladı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 15:33..
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15 Temmuz Derneği'nden 24 Haziran vurgusu

15 Temmuz'da darbeci FETÖ'cüler milletin iradesini yok sayarak hain girişimde bulundu. Fakat millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla bir olarak bu girişimi engelledi.

15 Temmuz Derneği'nden 24 Haziran vurgusu

24 Haziran’da darbecilere fırsat verme - 15 Temmuz Derneği VİDEO 

FETÖ İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRENLER...

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere kısa bir zaman kala 15 Temmuz Derneği yaşananları hatırlatarak bir çağrıda bulundu:

15 Temmuz öncesi Paralel Yapı'yla mücadeleyi engelleyenler, 15 Temmuz sonrası FETÖ’yü kurtarmak için kılıktan kılığa giriyor. Darbecilere fırsat verme. Davana sahip çık.

15 Temmuz Derneği'nden 24 Haziran vurgusu

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