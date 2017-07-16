15 Temmuz şehidi polisin babası: Yapabilen bir daha buyursun

Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, şehitler için dua okudu, ilahiler söylendi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, konser düzenledi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasını meydanda kurulan dev ekrandan izledi.

UŞAK

15 Temmuz Şehitler Meydanı'na düzenlenen program mehteran gösterisi ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin isimleri okundu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı platforma kurulan dev ekranlardan izledi.

Programda konuşan Uşak Valisi Salim Demir ve Belediye Başkanı Nurullah Cahan, birlik beraberlik mesajları verdi.

AYDIN

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ömer Kocaoğul şehitler için dua etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, FETÖ'nün haince bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, "Karşıdan gelselerdi derslerini alacaklarını biliyorlardı. Bizim kılığımıza girdiler. Bizim gibi göründüler. Bizim çocuklarımızı devşirdiler." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin darbe girişimine karşı milli bir duruş sergilediğini ifade eden eden Köşger, birlik ve beraberliğin muhafaza edildiği sürece bu ülkeyi kimsenin yıkamayacağını söyledi.

ŞEHİT BABASI: OĞLUMUN SİLAHI ARTIK BENDE

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ise paletlerin önüne yatan, F-16'nın bombalarına parmak sallayan, G3 mermilerine kafasını uzatan, şehadet şerbetini içmek için imanıyla, yüreğiyle dik duran milletin o gece darbecilere en güzel cevabı verdiğini söyledi.

Oğlunun pırlanta gibi bir evlat olduğunu dile getiren Eker, "Artık o oğlumun silahı benim cebimde. Düşmanların alnının çatısından vurmazsam namerdim. Yapabilirlerse bir daha buyursunlar. Bu ülke şaha kalkmıştır artık." diye konuştu.

Oğluna ait videonun izletildiği anda fenalaşan şehidin annesi Güzel Eker'e olay yerinde müdahale edildi.

Meydanda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasını kurulan dev ekranda izledi.

Camilerde sela okunmasının ardından bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

MANİSA

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1. yılında Manisa'da mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Burada düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı ekranlardan izledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaptıkları konuşmalarda demokrasi şehitlerini andı.





