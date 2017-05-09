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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan'da başlayan ve gişelerin kaldırılmasının hedeflenen çalışma beklenenden erken bitebilir.

09.05.2017 - 12:02
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  2. Yerel Yönetimler

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 20 Nisan tarihinde başlayan Serbest Geçiş sistemi kurulum ve mevcut gişelerin kaldırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

DEMİR TAKLAR KURULDU

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının yer alacağı demir taklar köprü gişelerinin olduğu bölüme kuruldu. Bu taklara sistemin kullanacağı kamera ve diğer cihazlarda takıldı. Teknik ve elektronik bağlantı işlerinin devam ettiği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE BİTEBİLİR

Öte yandan gişelerin Avrupa yakasına geçişte bulunan bölümün de yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bu hızla sürmesi halinde inşaatın 15 Temmuz’dan daha önce bitebileceği belirtildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

20 NİSAN'DAN BU YANA ÇALIŞILIYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS ve OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan tarihinde başlamıştı. Tadilat başladığından bu yana köprü üzerinden 4 gişeden geçiş yapılabiliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

AVRUPA YAKASI İSTİKAMETİNE GİŞELERİN YARISI KALDIRILDI

Diğer yandan eski köprü gişelerinin kaldırılması içinde bölgede yoğun bir çalışma var. şu ana kadar Avrupa yakasına geçiş bölümündeki gişelerin yarısı kaldırıldığı ve yol o bölümde asfaltlandı. Avrupa yakasına ulaşım şu anda o bölümden yapılıyor. Serbest geçiş sisteminin bulunduğu bölümün arkasındaki gişelerinde kaldırılması için son aşamaya gelindi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma erken bitebilir

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