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15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona doğru

15 Temmuz Şehitler Makamı'nın altındaki alanda inşası devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nin kısmi açılışı, 15 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

AA | 09.07.2018 - 11:18..
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Projesi adıyla hayata geçen projenin inşaatı, 12 Mart'ta başladı. Projede çalışmalar, 24 saat esasına göre devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona doğru

DÜNYA DARBELER TARİHİ

Tamamı 15 bin metrekarelik alanı kapsayan projede, müzenin alanı bin 500 metrekare. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip olacak. Projede, 200 metrekare civarında mescit alanı bulunuyor.

15 Temmuz'da kısmen açılması planlanan müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirme alanları olacak.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona doğru

11 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasından İstanbul trafiği akıllı sistemlerle izlenecek. Binaların etrafında 11 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak.

Proje Müdürü İsmail Aslan, 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü projesinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında inşa edildiğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona doğru

TEK MERKEZDEN İZLENECEK

Müzenin kısmen açılışının yapılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inşaatının devam edeceğini dile getiren İsmail Aslan, müdürlük binasının tamamlanmasının ardından emniyet personelinin İstanbul trafiğini, akıllı sistemlerle buradaki tek merkezden izleyeceğini anlattı.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona doğru


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