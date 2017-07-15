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15 Temmuz törenleri dünya basınında

Kanlı darbe girişiminin 1. yıldönümü için düzenlenen törenler dünyanın dört bir yanında haber oldu.

15.07.2017 - 21:31
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BBC (İngiltere): Türkiye başarısız darbenin yıldönümünü kitlesel gösterilerle anıyor. İstanbul dev yıldönümü panoları ve minareler arasına asılmış darbe karşıtı sloganlarla dolu.

15 Temmuz törenleri dünya basınında

Financial Times (İngiltere): Türkiye, ülke çapında şok dalgaları göndermeye devam eden başarısız darbenin birinci yıldönümünü anma törenleriyle kutluyor.

15 Temmuz törenleri dünya basınında

CNN (ABD): Kanal, 9 Türk vatandaşıyla 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını ve sonrasında nelerin değiştiğini konuştu.

15 Temmuz törenleri dünya basınında

Washington Post (ABD) Türkiye darbe girişiminin birinci yıldönümünü intikam hissiyle anıyor.

15 Temmuz törenleri dünya basınında

Voice of America (ABD): Türk hükümeti başarısız askeri darbenin birinci yıldönümünü, 7 bin 400 memuru daha görevden uzaklaştırıp parlamentoda özel bir oturum yaparak ve bir dizi “milli birlik yürüyüşü” düzenleyerek kutladı.

15 Temmuz törenleri dünya basınında

ABC News (ABD): Kanal, Associated Press haber ajansının 15 Temmuz kronolojisine geniş yer ayırdı.

15 Temmuz törenleri dünya basınında

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