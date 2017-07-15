15 Temmuz törenleri dünya basınında

BBC (İngiltere): Türkiye başarısız darbenin yıldönümünü kitlesel gösterilerle anıyor. İstanbul dev yıldönümü panoları ve minareler arasına asılmış darbe karşıtı sloganlarla dolu.

Financial Times (İngiltere): Türkiye, ülke çapında şok dalgaları göndermeye devam eden başarısız darbenin birinci yıldönümünü anma törenleriyle kutluyor.

CNN (ABD): Kanal, 9 Türk vatandaşıyla 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını ve sonrasında nelerin değiştiğini konuştu.

Washington Post (ABD) Türkiye darbe girişiminin birinci yıldönümünü intikam hissiyle anıyor.

Voice of America (ABD): Türk hükümeti başarısız askeri darbenin birinci yıldönümünü, 7 bin 400 memuru daha görevden uzaklaştırıp parlamentoda özel bir oturum yaparak ve bir dizi “milli birlik yürüyüşü” düzenleyerek kutladı.

ABC News (ABD): Kanal, Associated Press haber ajansının 15 Temmuz kronolojisine geniş yer ayırdı.